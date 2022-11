Kennen Sie schon unseren neuen Börsendienst FAST BREAK - Jetzt mehr erfahren: https://bit.ly/3t8r5Fb It's the economy, stupid! Die US-Amerikaner denken mit dem Portemonnaie. Für Joe Biden ist dies ein großes Problem, sagt Robert Halver, Kapitalmarktstratege der Baader Bank. Was Biden für seine Wiederwahl nun tun sollte. Die bisherige wirtschaftspolitische Bilanz von Joe Biden sei mies, so Halver im Interview bei wallstreet:online TV. Doch angesichts der Corona-Situation, Lieferkettenschwierigkeiten und Auswirkungen des Ukraine-Krieges hat er einen schwierigen Stand. Die Inflationsrate müsse runter, doch das gehe nur mit noch mehr Schulden, so Halver weiter. Was eine höhere Staatsverschuldung oder ein Comeback von Donald Trump für die Kapitalmärkte bedeuten würde, erfahren Sie bei w:o TV. 0:00 Einleitung 0:50 Was steht bei den Midterms auf dem Spiel 2:05 Bidens Bilanz 3:30 Sorge vor Inflation und Rezession 5:50 "lame duck" Biden 8:30 Trump vor dem Comeback -