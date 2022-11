The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.11.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.11.2022

ISIN Name

CA3932102088 THE GREEN ORG.DUTCH.HLDGS

CA4457372080 HUNTER TECHNOLOGY CORP.

CA39115V3092 GREAT PANTHER MINING

GB00BDB6Q760 DIURNAL GROUP PLC LS -,05

IL0011763799 IRONSOURCE LTD

NL0009272137 ESPERITE N.V.

SE0016609671 CARY GROUP HOLDING AB

US92905R1032 VOSSLOH AG SP.ADR 1/10

