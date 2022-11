US-Aktien haben am späten Montagnachmittag in einem volatilen Handel zugelegt. Marktteilnehmer fiebern auf eine ereignisreiche Woche mit Zwischenwahlen, Inflationsdaten und Geschäftsberichten hin. Die beiden US-Indizes, Dow Jones Industrial und S&P 500, stehen aufgrund der aktuelle Stärke sogar vor Kaufsignalen.Mit rund 32.835 Zählern steht der Dow Jones 1,3 Prozent aktuell im Plus. Ausgehend vom Doppel-Boden, der Mitte Oktober ausgebildet wurde, konnte der Index sogar knapp 15 Prozent wieder gutmachen. ...

