Vor den US-Zwischenwahlen und der Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten in dieser Woche haben die US-Aktienmärkte am Montag merklich zugelegt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 1,31 Prozent bei 32.827,00 Punkten. Damit überwand der US-Leitindex die 200-Tage-Linie und generierte ein Kaufsignal.Der marktbreite S&P 500 gewann 0,96 Prozent auf 3.806,80 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 1,11 Prozent auf 10.977,00 Punkte zu. Laut Michael Wilson von Morgan Stanley ...

