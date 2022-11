DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 13.545 Pkt - Qiagen nach Prognoseerhöhung gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Aufschlägen hat sich die Qiagen-Aktie am Montag im nachbörslichen Handel gezeigt. Der Diagnostikkonzern hat die Prognose für das Gesamtjahr 2022 angehoben. Der Umsatz für das dritte Quartal und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie lagen über der Prognose, aber unter dem Wert aus dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für das laufende Jahr rechnet Qiagen nun mit einem Umsatz von rund 2,25 (vorher: mindestens 2,2) Milliarden US-Dollar. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie wird jetzt bei rund 2,40 US-Dollar gesehen, nach zuvor mindestens 2,30 US-Dollar. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,8 Prozent höher getaxt.

Die Aktie von Elmos Semiconductor zeigte sich unverändert. Die Übernahme der Chip-Fertigung von Elmos durch den schwedischen Konkurrenten Silex, Tochter des chinesischen Konzerns Sai Microelectronics, wird wahrscheinlich nicht genehmigt werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz habe den beteiligten Parteien mitgeteilt, dass in der kommenden Kabinettssitzung am 9. November 2022 der Verkauf an Silex voraussichtlich untersagt werden wird, teilte Elmos mit.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.545 13.534 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

