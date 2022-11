Innovator wird für seine Erfolge bei der Skalierung von Decision Intelligence gewürdigt

Aera Technology, das Unternehmen für Entscheidungsintelligenz, gab heute bekannt, dass es 2022 zum CNBC Top Startup for the Enterprise ernannt wurde.

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat Aera eine Schlüsselrolle bei der Definition der Marktkategorie Decision Intelligence gespielt, indem es die Skalierbarkeit seiner patentierten Aera Decision Cloud-Plattform bei großen globalen Unternehmen mit komplexen Abläufen und Lieferketten bewiesen hat. Heute ist die Aera Decision Cloud integraler Bestandteil der Technologie-Stacks mehrerer der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Konsumgüter, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung und mehr.

"Die heutige Anerkennung durch CNBC ist eine Bestätigung unserer Arbeit, Unternehmen dabei zu helfen, die Entscheidungsfindung über eine speziell entwickelte Plattform für Decision Intelligence neu zu gestalten", sagt Fred Laluyaux, CEO von Aera Technology. "Mit der Nutzung der Aera Decision Cloud verbinden unsere Kunden die Punkte über alle Unternehmensfunktionen hinweg, um schnelle und präzise Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu automatisieren und durchzuführen."

Die patentierte Aera Decision Cloud stellt die fortschrittlichen Technologien und Tools zur Verfügung, die erforderlich sind, um Daten aus internen und externen Systemen zu aggregieren und zu integrieren und Entscheidungsmodelle zu bauen und zu implementieren, die Empfehlungen für jedes Unternehmensszenario generieren. Unternehmen können ihre Entscheidungsprozesse unterstützen, erweitern oder automatisieren und dabei die Fähigkeit nutzen, die getroffenen Entscheidungen dauerhaft zu speichern. So können sie institutionelles Wissen für aktuelle und zukünftige Teams bereitstellen und ihre Leistungen und Kennzahlen kontinuierlich verbessern.

Die erste CNBC Top Startup for the Enterprise-Liste 2022 identifiziert die 25 wachstumsstarken Startups, die das Potenzial haben, den Wert und das Investitionsinteresse von Unternehmen zu steigern. Die Liste basiert auf einer firmeneigenen Analyse quantitativer Metriken und einer qualitativen Bewertung durch die Mitglieder des Technology Executive Council (TEC) von CNBC, welches aus führenden CTOs, CIOs, CISOs und andere Personen in Technologiefunktionen besteht. Mehr Informationen finden Sie unter cnbc.com/tec.

Aera Technology

Aera Technology ist das Unternehmen für Decision Intelligence, das die geschäftliche Agilität ermöglicht. Die innovative Cloud-Plattform des Unternehmens lässt sich in bestehende Systeme integrieren, um Geschäftsentscheidungen in Echtzeit treffen und umsetzen zu können. Im Zeitalter der digitalen Beschleunigung hilft Aera Unternehmen auf der ganzen Welt, sich auf die sich ständig verändernden Rahmenbedingungen einzustellen. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.aeratechnology.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221107005024/de/

Contacts:

Zoe Kine

E-Mail: zoe.kine@aeratechnology.com

Tel.: 415-497-5285