Denbury: mit Carbon Capture & Storage im Aufwärtstrend!

Obwohl der Deal mit Exxon Mobile geplatzt ist, geht es bei Denbury (DEN) weiter nach oben!

Symbol: DEN ISIN: US24790A1016

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des texanischen Öl- und Gasexplorers befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend und legte im vergangenen Halbjahr rund 43 Prozent zu. Der Ausbruch aus der Seitwärtsrange erfolgte am Montag in der letzten Viertelstunde des Handels. Die anhaltende Volalitiltät an den Energiemärkten könnte das Wertpapier noch weiter nach oben schießen lassen.

Meine Expertenmeinung zu DEN

Meinung: Denbury Resources hatte im Jahr 2020 nach dem Verfall der Öl- und Gasnotierungen im Zuge des Corona-Crashs Insolvenz angemeldet und anschließend den Firmennamen in Denbury Inc. geändert. Bereits im Jahr 2021 konnte wieder ein Gewinn gemeldet werden und auch die Meldung zum dritten Quartal fiel angesichts des höheren Preisnivaus an den Energiemärkten sehr positiv aus. Das Unternehmen setzt dazu neuerdings auf Carbon Capture & Storage, kurz CCS; auf Deutsch: CO2-Abscheidung und -Speicherung. Das abgeschiedene Kohlendioxid stammt aus industriellen Quellen, hilft bei der Ölfördderung und reduziert somit den CO2-Fußabdruck. Lukrativ ist offenbar die Übernahme von CO2-Emissionen anderer Emittenten. Ein Abkommen mit Exxon Mobile ist zwar gescheitert, mit Clean Hydrogen Works konnte jedoch eine Einigung erzielt werden.

Setup

Mögliches Setup: Ein Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau wäre ein Traum. Dann könnte man den Stopp Loss gleich noch enger setzen und das Risiko weiter minimieren. Kursziel ist das Allzeithoch vom 10. Oktober. Frische Zahlen gibt es am 2. Februar, so dass ein länger laufender Swingtrade ohne Überraschung bei den Earnings denkbar wäre.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in DEN.

Veröffentlichungsdatum: 07.11.2022

