Intelsat, Betreiber eines der weltweit größten integrierten satellitengestützten und terrestrischen Netze und führender Anbieter von Konnektivität an Bord (Inflight Connectivity, IFC), gab heute die Beauftragung des Scale-up-Herstellers SWISSto12 mit der Produktion des Satelliten Intelsat 45 (IS-45) bekannt. Durch diesen Auftrag wird Intelsat der erste kommerzielle Kunde für das innovative geostationäre (GEO) Telekommunikationsprodukt von HummingSat.

Der Start des Intelsat 45 ist für 2025 anberaumt und wird feste Ku-Band-Satellitendienste bereitstellen, durch die Intelsat spezialisierte und effiziente Dienste für Medien- und Netzwerkkunden anbieten kann.

"Das SWISSto12-Produkt beinhaltet zwei Innovationen, die unsere Geschäftsanforderungen unterstützen", so Jean-Luc Froeliger, SVP von Space Systems, Intelsat. "Die geringe Größe deckt eine Lücke in unserer Flottenstrategie ab, die es uns ermöglicht, noch gezielter auf spezifische Kundenanforderungen einzugehen. Außerdem ebnet das für dieses Raumfahrzeug verwendete additive Produktionsverfahren den Weg für schnellere zukünftige Bauzyklen von Satelliten. Wir vertrauen auf die HummingSat-Technologie und wollen den Erfolg neuer Akteure auf dem Gebiet der kommerziellen Kommunikationssatelliten unterstützen."

HummingSats verfügen über ein Volumen von knapp über einem Kubikmeter und sind damit nur ein Zehntel so groß wie herkömmliche Satelliten im geostationären Orbit. SWISSto12 entwickelt die Satelliten in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (European Space Agency, ESA) im Rahmen ihres Public-Private-Partnership-Programms. Jeder HummingSat ist darauf ausgelegt, als Teil einer Rakete zu starten, die ein oder mehrere große Raumfahrzeuge in den GEO-Transferorbit bringt. Die neue Satelliten-Produktlinie bestand vor kurzem die durch ein Expertengremium der ESA durchgeführte Prüfung der Systemanforderungen.

Dr. Emile de Rijk, Gründer und CEO von SWISSto12: "Der Auftrag für das IS-45-Programm von Intelsat stellt einen Meilenstein für SWISSto12 dar. Wir fühlen uns geehrt, diese Reise mit Intelsat anzutreten, die zu den Gründungsarchitekten der Satellitenkommunikation gehören. Für ein spezialisiertes, wachstumsstarkes Unternehmen ist es ein Novum, einen Vertrag dieser Größenordnung mit einem führenden Telekommunikationsbetreiber abzuschließen. Dies ermöglicht einen soliden Start für unsere HummingSat-Produktlinie, mit der wir ein neues Kapitel in der Satellitenkommunikationsbranche aufschlagen werden."

Über Intelsat

Als Vorreiter im Bereich der Satellitentechnologie betreibt Intelsat das zuverlässigste Satellitentelekommunikationsnetz der Welt. Wir setzen unsere beispiellose Expertise und globale Reichweite ein, um Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften zu verbinden, ungeachtet dessen, wie schwierig sich die Herausforderung gestaltet. Intelsat gestaltet mit dem weltweit ersten hybriden, softwaredefinierten 5G-Netz mit mehreren Umlaufbahnen die Zukunft der globalen Kommunikation und sorgt für eine einfache, nahtlose und sichere Abdeckung genau dann und dort, wo unsere Kunden sie am meisten benötigen. Folgen Sie dem führenden Anbieter von globaler Konnektivität und "Imagine Here" unter Intelsat.com.

Über Swissto12

SWISSto12 gehört zu den führenden Herstellern von fortschrittlichen Satellitennutzlasten und -systemen, darunter der HummingSat: ein kleiner, aber leistungsstarker geostationärer Telekommunikationssatellit. Die Satelliten und Nutzlasten des Unternehmens profitieren von einzigartigen und patentierten 3D-Drucktechnologien und damit verbundenen Hochfrequenz (Radio Frequenzy, RF)-Produktdesigns, die leichte, kompakte, hochleistungsfähige und wettbewerbsfähige RF-Funktionen bieten.

Neben dem Raumfahrtportfolio bietet das Unternehmen auch Telekommunikations-, Überwachungs- und Radaranwendungen für die Luftfahrtindustrie an. SWISSto12 hat sich erfolgreich in Europa, den USA und Israel kommerziell entwickelt und ist das am schnellsten wachsende Schweizer Luft- und Raumfahrtunternehmen. 2011 wurde SWISSto12 aus der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL) ausgegliedert, befindet sich in Privatbesitz und wird von namhaften Investoren aus der Schweiz und Europa unterstützt. Erfahren Sie mehr über uns unter: www.swissto12.com

Folgen Sie uns auf Social Media

Contacts:

Medien:

