Live is live...: Internationale Edelmetall- & Rohstoffmesse 2022 - Nach zwei Jahren online endlich wieder live gewesen!

nach dem Abriss der Messehalle zog die jährlich Anfang November stattfindende Anlegermesse im Jahr 2015 in das MVG Museum um. Auf der zweitägigen Veranstaltung, die dieses Jahr am vergangenen Wochenende endlich wieder live stattfand, konnten sich die Besucher und Anleger wieder direkt vor Ort über Edelmetalle, Rohstoffe und Rohstoffunternehmen an den Messeständen der Bergbauunternehmen, Finanzdienstleistern und Münzhändlern informieren. Abgerundet wurde das Rahmenprogramm durch Fachvorträge, Unternehmenspräsentationen und Podiumsdiskussionen.

Auch wenn der personelle Andrang groß war, fanden wir am Stand der Swiss Resource Capital AG, dass sich zu wenig jüngere Leute um das Thema Rohstoffe kümmern. Insbesondere am Freitag war das Interesse der Besucher an Investitionen in Minenaktien eher gering, vielmehr standen Werbegeschenke und Verlosungen im Fokus. Am Samstag dann schein das Publikum wie "ausgewechselt" und damit wurden auch mehr Unternehmensinformationen nachgefragt. Besonders gefragt waren bei uns am Stand Cypress Development, Canada Nickel, Alpha Lithium und Calibre Mining.

TOP-Thema Lithium!

Das Interesse an den Unternehmen Cypress Development und Alpha Lithium, die am Stand der Swiss Resource Capital AG vertreten waren, an dem ich übrigens ebenfalls die zwei Tage war, war vermutlich deshalb so hoch, da das Thema Lithium auf der Messe ebenfalls kontrovers diskutiert wurde. Aber die Diskusionsbereitschaft wundert uns ehrlich gesagt nicht, da der Lithum-Preis erst vor wenigen Tagen in China neue Höchstkurse erreichte!

https://tradingeconomics.com/commodity/lithium

Von Cypress Development (WKN: A14L95) war indes zu hören, dass man vermutlich schon Anfang des kommenden Jahres seinen Unternehmensnamen und entsprechend das Logo wechseln will. Dem Unternehemnsvertreter Spiros Cacos war allerdings nur zu entlocken, dass die Endung wahrscheinlich auf Lithium Corp. lauten wird.

Die kanadische Cypress Development will ein inländischer Produzent von Lithium für den wachsenden E-Fahrzeuge- und Batteriespeichermarkt werden und befindet sich auf dem Weg dorthin in schon einem fortgeschrittenen Stadium. Das Hauptaugenmerk der Firma liegt auf der Erschließung des unternehmenseigenen Lithiumprojekts "Clayton Valley' in Nevada. Cypress befindet sich bereits in der Pilotphase für Tests von Materialien aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte.

Wir rechnen schon bald mit der Fertigstellung der Machbarkeitsstudie sowie dem Abschluss des Genehmigungsverfahrens. Dann ist der Weg in die Produktion für den top finanzierten angehen Lithiumproduzenten mit rund 34 Mio. Cash in der Kasse schon quasi geebnet!

Nicht minderspannend präsentierte sich Alpha Lithium (WKN: A3CUW1). Auch hier sticht das Team, bestehend aus Branchenexperten hervor, dass sich auf die Erschließung der "Salare Tolillar' und "Hombre Muerto' konzentriert. Bei "Salare Tolillar' handelt es sich um einen der letzten unerschlossenen "Lithium-Salare' Argentiniens mit einer Fläche von 27.500 Hektar. Die exponierte Lage des Projekts, quasi mitten im Herzen des berühmten "Lithium'-Dreiecks und "umzingelt" von milliardenschweren Lithiumunternehmen, lässt nicht nur auf eine hervorragende Infrastruktur schließen, sondern auch auf reges Interesse am Projekt, von den umliegenden Betreibern!

Und genau dieses Projekt steht gerade zum Verkauf. Wenn man sich die bisherigen Übernahmen in diesem Gebiet anschaut, liegt es nahe, dass man für das "Tolillar'-Projekt vielleicht sogar 1 Mrd. USD erlösen kann. Das entspricht annähernd das 10-fache der aktuellen Börsenbewertung von Alpha Lithium. Und wer sich umliegend so tummelt, wird sie erstaunen. Denn da sind namhafte Unternehmen wie Orocobre Limited, Galaxy Lithium, Livent Corporation und POSCO!

Mit seinem "Hombre Muerto'-Projekt hat Alpha Lithium dann immer noch ein etwa 5.000 Hektar großes Projekt, das in einem der hochwertigsten und am längsten produzierenden "Lithium-Salare' der Welt liegt!

Zu den Favoriten der Batteriemetalle gehört natürlich Nickel!

Ein weiters Unternehmen mit riesigem Kurspotenzial ist die Canada Nickel Company Inc. (WKN: A2P0XC), ein Unternehmen, das die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten in Kanada vorantreibt. Dieses Unternehmen ist auf dem besten Wege das dringend benötigte Nickel zu liefern, das für die stark wachsenden Märkte Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl benötigt wird.

Canada Nickel hat übrigens nicht nur in gleich mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe "NetZero NickelTM', "NetZero CobaltTM', "NetZero IronTM' beantragt, sondern verfolgt vor allem konsequent die Entwicklung von Prozessen weiter, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten auf seinem Projekt ermöglichen. Schon jetzt "sitzt" die Firma mit seinem unternehmenseigenen Nickel-Cobalt-Sulfid-Projekt "Crawford' auf dem viertgrößten Nickel-Projekt der Welt. Aber das hier das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht ist, das beweist die erst geringe Erkundung dieses riesigen Projekts.

Obendrein kann das Unternehmen bei Produktionsaufnahme aufgrund seiner CO2-freien Produktion noch über den Verkauf entsprechender CO2-Zertifikate ein "passives Einkommen" generieren.

Edelmetalle gefragt!

Aber auch namenhafte Edelmetallhändler waren in München auf der Rohstoffmesse, deren Verkaufsstände von Käufern regelrecht belagert wurden. Das lässt auf gute Verkäufe schließen. Auf der anderen Seite sollte man aber wissen, dass Minenaktien allerdings einen deutlichen Hebel auf den Goldpreis haben.

So auch der Goldproduzent Calibre Mining (WKN: A2N8JP), dem seine Einnahmen durch steigende Goldpreise überproportional ansteigen! Davon profitiert natürlich auch der Aktienkurs der Gesellschaft extrem.

Wichtig bei einer Anlageentscheidung sind ein Blick auf die Projekte, in welchem Land sie sind, das Management, die Finanzsituation und auf die Goldgehalte. Damit kann Calibre Mining in allen Bereichen punkten, auch wenn es vor gut drei Wochen Irritationen seitens der US-Sanktionen gegen den Nicaraguanischen Bergbau gab, wo Calibre neben Nevada ebenfalls eine Mine betreibt.

Dieses heiß diskutierte Thema hat allerdings keinerlei Auswirkungen auf Calibre Mining. Wie das Unternehmen mitteilte, hat man sich direkt mit dem entsprechenden Resort des Ministeriums in Verbindung gesetzt und auch sofort die "Freigabe" erhalten, weiterzuarbeiten wie bisher. Deshalb ist der "Sanktionsrücksetzer" in der Aktie eine günstige Einstiegschance!

Direkt angrenzend an unseren Stand waren noch weitere Rohstoffunternehmen!

Darunter der noch junge kanadische Silber-Play Regency Silver Corp. der in Mexiko ein Silberprojekt exploriert! Lesen Sie hier mehr über das Unternehmen (https://edelmetallmesse.com/upload/datenblatt/datenblatt_900.pdf).

Mit Tocvan Ventures war ein kanadischer Goldexplorer vertreten, der in Mexiko ein aussichtsreiches Goldprojekt betreibt. Lesen Sie dazu hier mehr (https://edelmetallmesse.com/upload/datenblatt/datenblatt_875.pdf).

Troilus Gold ebenfalls ein kanadisches Gold-Unternehmen entwickelt gerade die gleichnamige historische Gold- Kupfermine in Quebec. Die "PEA' sieht sehr vielversprechend aus. Lesen Sie hier mehr (https://edelmetallmesse.com/upload/datenblatt/datenblatt_903.pdf).

Barsele Minerals Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung des Flaggschiff-Goldprojekts "Barsele' in Nordschweden mit dem Joint-Venture-Partner Agnico Eagle Mines Limited. Das Managementteam von Barsele Minerals Corp. ist Teil der Belcarra Group, einer Organisation, die sich aus Fachleuten für Technik und Kapitalmärkte in der Bergbaubranche zusammensetzt. Gemeinsam verfügt dieses Team über die Stärken und bewährten Fähigkeiten, hochwertige Bergbauprojekte zu entdecken und zu entwickeln.

Bei Barsele ist dasselbe Team am Werk, welches durch die Entdeckung der Silber-Gold-Lagerstätte "La Preciosa' von Orko Silver in Durango, Mexiko, bekannt geworden ist, die anschließend an Coeur Mining Inc. verkauft wurde. Lesen Sie hier mehr (https://edelmetallmesse.com/upload/datenblatt/datenblatt_902.pdf).

Auch ein Öl-Produzent war an Bord!

Der Rohstoff Öl wurde durch Saturn Oil & Gas Inc. Abgedeckt. Saturn ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt.

Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Öl-Projekten in Südost-Saskatchewan und Westzentral-Saskatchewan aufgebaut, die bereits freien Cashflow generieren. Obendrein bieten sich auf den Grundstücken auch noch längerfristig hervorragende Bohrmöglichkeiten, für weitere Produktionen. Mit seinem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf "ESG' ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Lesen Sie hier mehr zum Unternehmen (https://edelmetallmesse.com/upload/datenblatt/datenblatt_393.pdf).

Gute Technologie wird immer benötigt!

Mit dynaCert war sodann noch ein Technologieunternehmen dabei, welches eine Technologie zur Reduzierung von Kohlendioxidemissionen vertreibt. Daneben besitzt das Unternehmen noch eine Technologie zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Nachverfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffzertifikate für die Verwendung mit Verbrenner-Motoren entwickelt wurde. Lesen Sie hier mehr (https://dynacert.com/).

