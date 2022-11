Im Rahmen der fünfzehnten Verleihung der World Branding Awards wurden über 3.500 Marken aus mehr als 45 Ländern zur "Brand of the Year" gekürt. Von diesen wurden weniger als 250 zu den Gewinnern des Wettbewerbs erklärt. An der Preisverleihung nahmen über 100 Gäste aus aller Welt teil, um den Erfolg und die Errungenschaften einiger der besten Marken der Welt im Kensington Palace, dem Veranstaltungsort des Awards, zu feiern.

Lurpak, Club Med, Yakult, Spotify, CoCo, Ikea, Amazon, Netflix, Neutrogena, Lego, Cadbury, Johnnie Walker, Ferrari und Hennessy wurden bei der renommierten Preisverleihung als Global Winners bekannt gegeben.

Zu den Preisträgern aus Deutschland gehören Haribo, Mineral Riesling Trocken, Zalando, Globetrotter und Lufthansa. Weitere Gewinner der National Tier sind unter anderem Bang Olufsen (Dänemark), Perrier (Frankreich), Tropicana Slim (Indonesien), Tuskys (Kenia), Boss Coffee (Japan), Silent Night (Großbritannien) und Airland (Hongkong), um nur einige zu nennen.

Nur 17 Marken wurden dieses Jahr für den Regional Tier Award ausgewählt: Bosch, Media Markt, Sennheiser, SoundCloud, Al Abraaj Restaurants, Huawei, Carrefour, Optical 88, MR. D.I.Y., Elkjøp, Aramax, BreadTalk, Naturgy, H&M, Walrus Pump, Gems Pavilion, und CBRE. Diese Marken wurden in 4 oder mehr Ländern in 3 oder mehr Gebieten in einer bestimmten geografischen Region zu den Lieblingsmarken der Verbraucher gewählt.

"Die Preisverleihung zelebriert einige der besten Marken aus aller Welt. Die Awards würdigen den kontinuierlichen Einsatz, den die Markenteams leisten, um ihre Präsenz in einem sich ständig verändernden Markt aufzubauen und aufrechtzuerhalten", so Danny Pek, Executive Director, World Branding Forum.

"In diesem Jahr nahmen weltweit über 150.000 Konsumenten an dem Nominierungsprozess teil. Pro Land gibt es durchschnittlich nur 5 Gewinnermarken, was beweist, dass die Verleihung eines World Branding Award eine wirklich bemerkenswerte Leistung ist", erklärt Richard Rowles, Chairman des World Branding Forum.

Durch die Veranstaltung führte die bekannte Fernsehmoderatorin Jemma Forte und Chris Sanderson, Mitbegründer des renommierten Beratungsunternehmens "The Future Laboratory", gab einen exklusiven Einblick in den Verbraucher der Zukunft

Weitere Informationen und die vollständige Liste der Gewinner finden Sie unter awards.brandingforum.org.

Über die World Branding Awards

Die World Branding Awards sind die wichtigsten Auszeichnungen des World Branding Forums, einer registrierten Non-Profit-Organisation. Die Awards würdigen die Leistungen einiger der besten Marken der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter https://awards.brandingforum.org

