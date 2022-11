Erste Group strebt den Kauf des Kreditportfolios der Sberbank-Tochter in der Tschechischen Republik an Novartis erreicht mit Leqvio in Langzeitstudie gute Wirksamkeit und Sicherheit PSP Swiss Property mit sehr erfolgreichem Quartalsergebnis und solidem AusblickVolvo trennt sich von seiner Beteiligung an dem Zulieferer Aurobay ADVA berichtet Rekordumsatz und steigert Profitabilität in Q3 2022 Bayer - Q3 Umsatz 11,28 Mrd EUR (Prog 10,98), EBITDA pre ex 2,45 Mrd (Prog 2,31) Bildverarbeitungsspezialist Basler bekräftigt Mittelfristziele Deutsche Post hebt offizielles EBIT-Ziel Gj an - 2024 bestätigt - dämpft Euphorie für 2022 Deutsche Wohnen SE mit solider Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2022 Elmos Semiconductor SE: Verkauf der Elmos Waferfertigung ...

