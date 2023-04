Cleen Energy AG korrigiert veröffentlichte vorläufige Zahlen nach untenEVN AG: Vorsitzende des Aufsichtsrats legt aus persönlichen Gründen Mandat zurückFlutter Entertainment - Fastball verkauft ~2,2 Mio AktienSwiss-Re-Chef hält Gewinnziel nach wie vor für realistischVolvo hat in Q1 einen Nettoumsatz von 131,4 Mrd SEK erzielt, ber oper. Gewinn 46% über Konsens (RBC) tokentus investment AG beteiligt sich über ein SPV an der SBorg SA, Anbieter einer Digital Wealth Management APP clearvise AG übertrifft Erwartungen im Geschäftsjahr 2022 deutlich Apontis Pharma: Neue Entwicklungspartnerschaft mit Midas Pharma Cantourage Group SE: Starkes Umsatzwachstum in 2022 und in Q1 2023 gemäß vorläufiger Zahlen Northern Data - Erhöhung des Grundkapitals um 10%, erwägt zusätzliche ...

