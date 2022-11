EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Biotest AG: Biotest erzielt in den ersten neun Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 361 Mio. Euro



08.11.2022 / 08:15 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Biotest erzielt in den ersten neun Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 361 Mio. € Robuste Umsätze in Q1-Q3 2022 in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld

Eröffnung von sieben neuen Plasmazentren im Jahr 2022, wodurch sich das Netz der Plasmazentren auf 34 Zentren in 3 Ländern erhöht Dreieich, 8. November 2022. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 erzielte die Biotest Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 360,8 Mio. €. Das ist angesichts der herausfordernden Weltwirtschaftslage, der Corona Pandemie und der schwierigen Versorgung mit humanem Plasma mehr als zufriedenstellend. Das EBIT belief sich in den ersten neun Monaten 2022 auf - 19 Mio. € und lag damit unter dem Vorjahreswert von - 11,2 Mio. €, was vor allem auf höhere Investitionen in Höhe von 63,9 Mio. € in das Projekt Biotest Next Level

(57,5 Mio. € im gleichen Zeitraum 2021) zurückzuführen ist, mit dem die Produktionskapazitäten in Dreieich, Deutschland, erhöht und drei wichtige F&E-Projekte entwickelt werden sollen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 auf 7,9 Mio. € nach 10,1 Mio. € in den ersten neun Monaten des Vorjahres. Geprägt von einer weltweit steigenden Nachfrage nach Immunglobulinen, bei gleichzeitig weiterhin schwieriger Pandemielage, konnte Biotest mit einer angepassten Preispolitik den Umsatz insbesondere von Intratect steigern. Diese Entwicklung konnte jedoch den Umsatzrückgang in den anderen Produktbereichen nicht vollständig ausgleichen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, dem 8. November 2022, hat die Biotest AG sieben neue Plasmasammelzentren eröffnet, um die Versorgung mit unserem nachhaltigen Rohstoff Plasma zu verbessern. Die vollständigen Zahlen den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 wird Biotest am 14. November 2022 veröffentlichen. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.100 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.

08.11.2022 CET/CEST

