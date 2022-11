EQS-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Konferenz

MOBOTIX AG: Transparenz und Dialog: Erster Capital Market Day @ MOBOTIX



08.11.2022 / 11:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Exklusives Forum für den Austausch von Aktionären & Investoren mit dem Vorstand der MOBOTIX AG



Langmeil, November 2022 - am 17. November 2022 veranstaltet die MOBOTIX AG am Firmensitz in Langmeil/Pfalz den ersten Capital Market Day @ MOBOTIX. Die exklusive Veranstaltung für Aktionäre und Investoren ermöglicht den direkten und transparenten Austausch mit dem Vorstand. Zentrales Thema ist die MOBOTIX Transformation bis 2025.



"Der Markt für Videotechnologie befindet sich in einer dynamischen Entwicklung. Künstliche Intelligenz, Deep Learning und vor allem das Sammeln, Strukturieren und Analysieren von Daten werden in den kommenden Jahren neue Horizonte öffnen. Intelligente Videotechnologie beinhaltet inzwischen viel mehr als reine Sicherheitsanwendungen. Sie kommt vor allem in der Prozessoptimierung und in der Qualitätssicherung zum Tragen", betont MOBOTIX CFO, Klaus Kiener. "Market Intelligence prognostiziert, dass der weltweite Umsatz allein für Lösungen zur automatischen Kennzeichenerkennung - eine der MOBOTIX Kernkompetenzen, die durch die Übernahme der Vaxtor-Gruppe noch verstärkt wurde - bis 2025 von 2,3 auf 3,8 Mrd. US-Dollar steigen wird. Dieses attraktive Potenzial möchten wir natürlich gerne gewinnbringend aktivieren und unsere Aktionäre und Investoren daran teilhaben lassen."



Der Capital Market Day wird neben der Finanzpräsentation, aktuellen Produktvorführungen und dem strategischen Ausblick auch den Rundgang durch das Unternehmen beinhalten. "Wir sind stolz darauf, unseren Besuchern einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. "Made in Germany" wird bei MOBOTIX in Langmeil voller Überzeugung gelebt," zeigt sich MOBOTIX CEO Thomas Lausten begeistert. "Die Produktion und Montage unserer Videosysteme erfolgt nach wie vor an unserem Hauptstandort in Langmeil. Mit höchster Sorgfalt erzeugen wir so beste Premium-Qualität ."

Für das exklusive Event Capital Market Day @ MOBOTIX sind noch Plätze frei. Die Anmeldefrist endet am 15. November 2022. Interessierte Teilnehmer können sich noch registrieren.





Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com

Julia Schohl, Investor Relations Manager, +49 6302 9816-2813, julia.schohl@mobotix.com

08.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com