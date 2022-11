Remagen (ots) -Die Deutschen zeigten sich nach dem russischen Angriff solidarisch mit der Ukraine. Doch wie sieht die Spendenbereitschaft im neunten Monat des Kriegs aus? Im Pressestellentest hat das prmagazin bei den größten Hilfsorganisationen nachgefragt. Die Leistungen der Sprecher sind brillant. Achtmal vergeben wir die Bestnote "Erstklassig", dreimal "Sehr gut", einmal "Gut".Sogar der Testkandidat auf dem letzten Ranking-Platz, Ärzte ohne Grenzen (https://www.aerzte-ohne-grenzen.de), liefert hervorragende Antworten, die lediglich nicht ganz so ausführlich und tiefgehend ausfallen wie bei den Organisationen auf den vorderen Ranking-Plätzen. Zudem ist die Pressestelle in der prmagazin-Stichprobe etwas schwieriger zu erreichen.Den ersten Platz teilen sich das Deutsche Rote Kreuz (https://www.drk.de) (DRK) und SOS-Kinderdörfer (https://www.sos-kinderdoerfer.de). Beide glänzen mit exzellentem Kontaktservice, und sowohl DRK-Referentin Annkatrin Tritschoks als auch SOS-Pressesprecher Boris Breyer liefern vollständige und detaillierte Antworten auf die Testfragen.Eine ebenso erstklassige Leistung zeigt Caritas (https://www.caritas.de) auf dem Bronzeplatz. Einziger Unterschied: Pressesprecherin Mathilde Langendorf ist in der prmagazin-Stichprobe nicht so einfach erreichbar wie die beiden Erstplatzierten und schickt ihre Antworten einen Tag später.Den kompletten Pressestellentest lesen Sie in der prmagazin-Printausgabe November 2022 (https://prmagazin.de/november-ausgabe-2022/), die heute erscheint. Einen Auszug finden Sie hier.+++++Über den Pressestellentest:In dieser Rubrik testet das prmagazin seit dem Jahr 2003 jeden Monat die Pressestellen wechselnder Branchen. In die Wertung fließen - unterschiedlich gewichtet - fünf Kriterien ein: Kontaktservice im Netz, Erreichbarkeit, Antwortgeschwindigkeit sowie Umfang und Qualität der Auskunft. Details zu Testkriterien und Punktegewichtung finden Sie hier.Über das prmagazinDas prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für die Kommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Es liefert monatlich aktuelle Nachrichten, Analysen, Hintergrundberichte und kommunikationswissenschaftliche Forschungsergebnisse zu PR-Strategien, Kampagnen, Trends und Personalien. Kernzielgruppe sind Kommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen, Wissenschaft und Ausbildung sowie Journalisten. Das prmagazin erscheint im 52. Jahrgang im Medienhaus Rommerskirchen. www.prmagazin.dePressekontakt:prmagazinChristina UllrichVerantwortliche RedakteurinTelefon: +49 / (0)2228 / 931-123E-Mail: ullrich@rommerskirchen.comOriginal-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53039/5364424