FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hella auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten, aktualisierten mittelfristigen Ziele des Autozulieferers als eigenständiges Unternehmen sehe er als eine Bestätigung früherer Aussagen, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Vorgaben erschienen erreichbar und Hella sei für die Mobilität der Zukunft gut gerüstet./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A13SX22

