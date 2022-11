(shareribs.com) Toronto / New York 08.11.2022 - Am Montag haben die Cronos Group, Curaleaf Holdings und Acreage Holdings ihre Geschäftszahlen vorgelegt. Die Unternehmen verzeichneten Umsatzanstiege. Cronos Group meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 20,9 Mio. USD, ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 36,886 ...

