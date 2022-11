Adidas ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den erfolglosen Kasper Rorsted fündig geworden. Neuer Chef bei der weltweiten Nummer 2 unter den Sportartikelherstellern wird der bisherige Puma-CEO Björn Gulden. Damit haben sich die Gerüchte vom Freitag bestätigt. Die Börse reagiert erleichtert, die Adidas-Aktie steigt.Der Wechsel werde zum 1. Januar nächsten Jahres vollzogen, gab Adidas am Dienstag in Herzogenaurach bekannt. Puma hatte am vergangenen Freitag den Weggang des Norwegers nach erfolgreichen ...

