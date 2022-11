Das Schnelllade-Joint-Venture Ionity liefert fünf Jahre nach seiner Gründung einen Zwischenstand zum Aufbau seines HPC-Netzwerks in Europa. Demnach sind derzeit mehr als 430 Ionity-Ladeparks mit 1.900 Ladesäulen in 24 europäischen Ländern in Betrieb. Vor genau fünf Jahren machten die Gesellschafter den Markennamen Ionity erstmals publik. Noch 2017 entstanden die ersten Standorte mit 350-kW-Ladern. ...

