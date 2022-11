Plug Power Symposium aktuell Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) ist auf dem Weg ein globaler Player im Geschäft mit "grünem Wasserstoff" zu werden. Und Plug Power lieferte zuletzt prächtig ab: Neuer Grosskunde aus dem Logistikbereich ergänzt die "anderen" Grosskunden, wie Walmart, Amazon oder Home Depot. Und dazu Olin als Partner bei Aufbau einer H2-Produktionsstätte egsichert. Aber die beiden starken Meldungen fanden irgendwie keine Resonanz am Kapitalmarkt. Nochmals etwas ausführlicher zu dne beiden Meldungen aus Oktober, bevor es um die Erwartunegn an Plug Powers Zahlen für das Q3 geht - ...

