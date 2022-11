HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Flughafenbetreiber habe gut abgeschnitten und sich positiv zu den Aussichten geäußert, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Experte lobte den Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft, der nun wieder moderat über dem Vor-Corona-Niveau liege./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

FRAPORT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de