Heusweiler (ots) -Die proMOTION pictures KWS GmbH, eine Agentur für Filmproduktionen aus Heusweiler, gehört zu den offiziellen Gewinnern des German Web Awards aus dem Jahr 2022. Mit 9,3 von 10 möglichen Punkten zählt das Team rund um die Geschäftsführer Dennis Keller, Julian Schneider und Steffen Weßler damit zu den besten Webagenturen Deutschlands.Geschäftsführer Dennis Keller: "Video-Marketing ist nicht nur eines der effektivsten Werbetools unserer Zeit, um das eigene Angebot zu verkaufen. Es lässt sich beispielsweise auch im Recruiting und zur Verbesserung des eigenen Images einsetzen. Umso glücklicher macht es uns, dass durch die Auszeichnung einerseits unsere jahrelange Arbeit gewürdigt und andererseits der Wert von professionellen Filmproduktionen unterstrichen wird - so erfahren noch mehr Unternehmen von der Wichtigkeit dieser Thematik."Die proMOTION pictures KWS GmbH unterstützt mittelständische Unternehmen und Dienstleister dabei, ihre Sichtbarkeit durch hochwertige und einzigartige Werbefilme zu maximieren. Hierbei setzt das Team der Heusweiler Filmproduktion auf zielgruppenorientierte Videos, die sowohl ganze Firmen als auch deren Angebote und Vorzüge präzise vorstellen. Die drei Geschäftsführer Dennis Keller, Julian Schneider und Steffen Weßler schlossen ihre IHK-Ausbildung im Zeitraum von 2016 bis 2018 zueinander versetzt als "Landesbester Mediengestalter Bild und Ton" ab."Vor unserer derzeitigen Beschäftigung waren wir Solo-Selbstständige und konnten so bis heute mehr als 3.000 Projekte erfolgreich fertigstellen. Darüber hinaus bescherte uns die hervorragende Arbeit unseres Teams im Laufe der Jahre neben dem Gewinn der German Web Awards diverse weitere Preise", erklärt Geschäftsführer Julian Schneider.Nachdem Dennis Keller 2013 mit einem YouTube-Video bereits unter den Top 10 Newcomern beim Web-Video-Preis gelandet war, sicherte sich die proMOTION pictures KWS GmbH als Team 2020 unter anderem den Business Network International Film Award im DACH-Raum. Darüber hinaus gewann sie dreimal den Deutschen Agenturpreis: je einmal in den Kategorien "Recruiting", "Tagesaktueller Eventfilm" und "Eventfilm (Charity)". Letztere Auszeichnung erhielt das Heusweiler Unternehmen für die Kooperation mit der karitativen und nicht-kommerziellen Veranstaltung FaRK - Fantasie- und Rollenspiel-Konvent. Das Charity-Event war außergewöhnlich gut besucht und generierte eine beachtliche Spendensumme in Höhe von 107.579 Euro."Die Zusammenarbeit mit dem Fantasie- und Rollenspiel-Konvent war für uns vor allem deshalb wichtig, weil wir mit unserer Expertise auch den guten Zweck unterstützen wollen. Aus diesem Grund greifen wir bereits seit Jahren verschiedenen Charity-Vereinen dabei unter die Arme, mehr Menschen auf ihre Veranstaltungen aufmerksam zu machen und sie dafür zu begeistern. An unseren bisherigen Erfolgen möchten wir selbstverständlich anknüpfen und künftig noch mehr Unternehmen, Vereinen und Events zu maximaler Sichtbarkeit verhelfen", betont Geschäftsführer Steffen Weßler.