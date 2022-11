DJ Befesa will bis zu 450 Mio EUR in nachhaltiges Wachstum investieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Recycling-Unternehmen Befesa will in den nächsten fünf Jahren zwischen 410 Millionen und 450 Millionen Euro in nachhaltiges globales Wachstum investieren. Die wichtigsten Wachstumstreiber seien Megatrends wie die Dekarbonisierung und der wachsende Markt für Elektrofahrzeuge (EV), teilte der MDAX-Konzern mit Sitz in Luxemburg anlässlich seines ersten Kapitalmarkttages in London mit. Befesa sei gut positioniert, die Chancen beim Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft durch den Ausbau seiner Recyclingkapazitäten zu nutzen.

Im Zuge seiner Wachstumsstrategie für die Jahre 2022 bis 2027 will der auf Stahl und Aluminium spezialisierte Konzern neun konkrete Projekten in Europa, den USA und China umsetzten. Dazu gehören den Angaben zufolge die Erweiterung bestehender Anlagen und Kapazitäten, der Bau neuer Anlagen in bestehenden Märkten sowie die Expansion in neue chinesische Provinzen.

"Angesichts von Befesas finanzieller Stärke und der hohen Cashflow-Generierung plant das Unternehmen, den Fünfjahresplan selbst zu finanzieren, wobei der Zeitplan für die Umsetzung behutsam an die makroökonomische Entwicklung angepasst wird" teilte die Befesa SA mit.

Die Investitionen sollen zu einem Anstieg des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von ca. 125 Millionen bis 155 Millionen Euro zuführen, sowie zu attraktiven Aktionärsrenditen mit einer Amortisationszeit von drei bis fünf Jahren und einem internen Zinsfuß bzw. Internal Rate of Return (IRR) von über 20 Prozent.

Befesa will weiterhin 40 bis 50 Prozent des Reingesinns als Dividende ausschütten.

