Der in Schweden ansässige Telekommunikationskonzern Telia beschafft 115 Elektrofahrzeuge zum Einsatz in seinem Geschäftsgebiet in Litauen. Entschieden hat sich Telia für den Toyota Proace City Electric. Die E-Fahrzeuge werden etwa ein Drittel der technischen Flotte von Telia ausmachen. Toyotas Proace City Electric ist das Pendant zu den E-Kastenwagen Opel Combo-e Cargo, Peugeot e-Partner und Citroën ...

