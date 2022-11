Ob Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq dieses Mal vom Ergebnis der US-Midterms profitieren können - wie schon des Öfteren in der Vergangenheit - verrät Martin Utschneider, Charttechniker von Donner & Reuschel, bei w:o TV.

"Veränderungen sorgen an den Kapitalmärkten in der Regel für Zug nach oben", so Utschneider. Dabei spielen die Machtverhältnisse zwischen Republikanern und Demokraten erstmal eine untergeordnete Rolle.

Vielmehr entscheidend für ihn sind die charttechnischen Signale. Diese sprechen mit Blick auf die großen US-Indizes eine eindeutige Sprache. Am besten gleich w:o TV einschalten!

Moderation: Cornelia Eidloth, Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

