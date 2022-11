Negative Realzinsen und die hohe Inflation machen es sowohl Sparern als auch Investoren schwer. Investoren denken an Gold und an Aktienwerte. Der Beginn des Monats November war für den Goldpreis nicht sonderlich zuträglich, Ende November könnte es anders aussehen. Die meisten Analysten sehen eine Trendwende erst, wenn es einen Wendepunkt durch die US-Notenbank gibt. Noch halten die ETF-Abflüsse an, mit einem Zufluss wird erst für nächstes Jahr gerechnet. Dies könnte dann dem Goldpreis - denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...