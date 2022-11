In immer mehr Strafverfahren wegen komplexer Dividendengeschäfte fallen die Entscheidungen. Aktuelle Urteile und die Hintergründe zu Cum-Ex-Geschäften im Überblick Von Stefan Rullkötter Maple BankDas Landgericht Frankfurt am Main verurteilte am 7. November 2022 mit Wolfgang Schuck, langjähriger Geschäftsführer der seit 2015 insolventen Maple Bank, erstmals einen Ex-Bankchef wegen Steuerhinterziehung. Er erhielt vier Jahre und vier Monate Freiheits- ...

