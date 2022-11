Wien (www.fondscheck.de) - Mit der neuen Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen gewinnt das Thema ESG auch für Versicherer weiter an Bedeutung, so die Experten von "FONDS professionell"."FONDS professionell" habe sich umgehört, wie weit sie seien und was sie für ihre fondsgebundenen Policen planen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...