Kasper Rorsted, noch ADIDAS-CEO, verlässt diesen Posten am 11. November. Der größte deutsche Sportartikler wird vorübergehend von Finanzvorstand Harm Ohlmeyer geleitet, bevor der Norweger Bjorn Gulden (57) Anfang 2023 das Ruder übernimmt.Gulden ist eine ganz besonder Wahl: Er leitete bis zum 7. November den Rivalen PUMA. Weitere Besonderheiten: Fußballprofi. Er sammelte Erfahrungen bei Deichmann (Deutschland-Geschäftsführer), beim dänischen Schmuckhersteller Pandora (Vorstandsschef) und bei Helly Hansen (Manager).Bei ADIDAS war Gulden ebenfalls schon tätig: Dort verantwortete er von 1992 bis 1999 den Bereich Bekleidung und Accessoires. Was wird Gulden anders machen? Insbesondere im schwierigen Geschäft mit China, wo Rorsted glücklos agierte.Guldens Wechsel wirkt etwa, also würde ein Fußballtrainer von Borussia Dortmund zu Bayern München wechseln. Indem ADIDAS den aktuellen PUMA-Chef übernimmt, wertet der Größere den Kleineren auf.Was hat PUMA richtig gemacht? Was Gulden richtig gemacht? Teamplayer Gulden hat frühere Erfahrungen auf dem Platz und in der Kabine in guter Weise auf die Managerkarriere übertragen.We are not amused. Das geht aus dem, was PUMA zu Guldens Weggang veröffentlicht, hervor. Doch positiv gesehen: Der von Gulden verprühte Teamspirit kann PUMA erhalten bleiben. Der sofort zum CEO aufgestiegene Vertribschef Arne Freundt hat das Zeug, weitere Qualitäten des Konzerns, etwa aus der fernen Ära Jochen Zeitz, neu in den Fokus zu rücken.Helmut Gellermann, Bernecker RedaktionBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.