Nigel Jankelson ist seit 01.11.2022 neuer CEO und Vorstandsvorsitzender der in Berlin ansässigen Digitalversicherung Luko Insurance AG. Als Vorstandsvorsitzender verantwortet er nun die Bereiche Finanzen, Vertrieb, Operations und HR. Jankelson war COO der Investment Bank Macquarie in New York und ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...