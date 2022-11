Der China-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz ist positiv zu bewerten, sagt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG. Er ist optimistisch, dass Peking die Bedingungen für europäische Unternehmen verbessern wird.

Europa hat durchaus die Mittel, um mit China auf Augenhöhe zu interagieren. Warum nun das Reich der Mitte seiner Meinung nach unter Zugzwang steht, verrät er im Interview bei w:o TV. Ewig so weitermachen kann China ebenso wenig mit der "harten" Null-Covid-Politik, schätzt Hellmeyer. Er hält eine Lockerung im Frühjahr 2023 zu 60 Prozent für wahrscheinlich. Die Finanzmärkte könnten die großen Gewinner sein. Jetzt w:o TV einschalten!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion