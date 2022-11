Wiesbaden (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hatte am Mittwochabend ihren Leitzins erneut um 75 Basispunkte angehoben auf nun 4%, womit sie dem hohen Anstieg der Konsumentenpreise von 8,2% Rechnung trägt, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Während die Märkte initial mit steigenden Notierungen auf den dovishen Zinsentscheid reagiert hätten, habe US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen in der anschließenden Pressekonferenz wieder nach unten gehämmert. Er habe wiederholt, dass man die Zinsen so lange anheben werde, "bis der Job erledigt sei". Doch am wichtigsten sei die Aussage gewesen, dass es besser sei, die Zinsen anzuheben, bis etwas in der Wirtschaft brechen würde, da die US-Notenbank bewährte Werkzeuge hätte, um in einer Krise einzugreifen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...