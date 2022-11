Für die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Halliburton lief es in den letzten Wochen ausgesprochen rund. Für die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Halliburton lief es in den letzten Wochen ausgesprochen rund. Markierte die Aktie noch Ende September ein Verlaufstief nahe der Marke von 23 US-Dollar, nimmt sie gegenwärtig bereits den Kursbereich von 40 US-Dollar ins Visier. Rückblick. In unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...