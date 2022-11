DJ Deutsche Bahn betreibt neues Hochgeschwindigkeitsnetz in Ägypten

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn hat von der ägyptischen Regierung den Auftrag für den Betrieb und die Instandhaltung des neuen Hochgeschwindigkeitsnetzes in Ägypten erhalten. Das Auftragsvolumen des vorerst über 15 Jahre laufenden Vertrages liegt im einstelligen Milliardenbereich, wie der Berliner Bahnkonzern mitteilte. Die erwirtschafteten Gewinne sollen in Deutschland reinvestiert werden. Der Vertrag wurde am Dienstag im Rahmen der UN-Klimakonferenz unterzeichnet.

Für die Deutsche Bahn wird der Mitteilung zufolge deren Tochter DB International Operations (DB IO) das Bahnprojekt übernehmen. Ein Konsortium um Siemens Mobility errichtet die Infrastruktur und liefert die Fahrzeuge für den Personenverkehr sowie Güterlokomotiven.

Das Bahnprojekt ist das größte in der Geschichte Ägyptens und mit 2.000 Streckenkilometern das sechstgrößte Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt. Die erste Linie des Verkehrsnetzes wird bereits ab 2025 die Metropolregionen Alexandria, Kairo und New Administrative Capital verbinden. Mit zwei weiteren Strecken und 60 Stationen werden Kairo und Abu Simbel sowie Luxor mit Hurghada am Roten Meer für den Schienenverkehr erschlossen. 90 Prozent der ägyptischen Bevölkerung sollen am Ende Zugang zu dem neuen Netz haben.

