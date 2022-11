DJ PTA-Adhoc: Talenthouse AG: Q3 2022 Aktuelles zum Geschäftsverlauf

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar (pta033/08.11.2022/19:00) - Talenthouse AG ("Talenthouse" oder die "Gesellschaft" oder die "Gruppe"), die führende Technologieplattform, die Kreative und Marken weltweit miteinander verbindet gibt heute den aktuellen Stand des Geschäftsverlaufs für den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2022 bekannt. Da die Übernahme der Coolabi Group Limited ("Coolabi") im Juli abgeschlossen wurde und Coolabi nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Talenthouse ist (Anmerkung: Ad-hoc-Mitteilung vom 7. Juli 2022), sind die Auswirkungen dieser Übernahme auf die Ergebnisse im Finanzkommentar enthalten.

Highlights

* Umsatzwachstum von 29% und Anstieg des Bruttogewinns um 64% in Q3 2022 gegenüber Q3 2021, aufgrund der Übernahme von Coolabi * Der bereinigte Pro-forma-Bruttoumsatz stieg im 3. Quartal währungsbereinigt um 4% gegenüber dem Vorjahr * Der bereinigte Pro-forma-Bruttogewinn stieg währungsbereinigt um 15 %, aufgrund eines starken Wachstums von Coolabi, des margenstärksten Teils der Gruppe * Wiedekehrende Geschäfte mit bestehenden Kunden und neue Vereinbarungen stimmen das Management zuversichtlich für den Rest des Jahres 2022 * Kostensenkungsmaßnahmen im Q3, einschließlich einer Reduzierung des Personalbestands um 25 % * Die Talenthouse-Community erreicht über 19 Millionen Mitglieder und übertrifft weiterhin die Erwartungen des Managements * Vereinbarung über eine Investition von bis zu 7 Mio. USD in Form von Barmitteln und Aktien in Nerve, im Vorfeld der Einführung von TalentPlus auf dem US-Markt in diesem Jahr * Umwandlung eines erheblichen Teils der kurzfristigen Verbindlichkeiten in langfristige Schulden und Umwandlung bestimmter Altschulden in Eigenkapital im Q3

Aktuelles zum Geschäftsverlauf

Der Bruttoumsatz (ungeprüft) in US-Dollar (USD) stieg um 29 %, während der Bruttogewinn im dritten Quartal 2022 gegenüber dem dritten Quartal 2021 um 64 % anstieg, was auf den Beitrag von Coolabi als hundertprozentige Tochtergesellschaft zurückzuführen ist.

Auf Pro-forma-Basis (einschließlich Coolabi in den Jahren 2022 und 2021),ging der Bruttoumsatz (ungeprüft) im dritten Quartal 2022 gegenüber dem dritten Quartal 2021 um 8% zurück. Der Bruttogewinn (ungeprüft) stieg um 5%. Die deutliche Stärkung des USD wirkt sich jedoch auf den Vergleich aus und sollte daher angepasst werden, um die zugrunde liegende Leistung zu beurteilen.

Bereinigt um Wechselkurseinflüsse wuchs der Bruttoumsatz des Unternehmens im dritten Quartal um 4 %, während der Bruttogewinn auf Basis konstanter Wechselkurse um 15 % stieg, was auf den Beitrag des margenstärkeren Teils des Geschäfts aus der Coolabi zurückzuführen ist.

Trotz des unsicheren makroökonomischen Klimas im Jahr 2022 entwickelte sich das zugrunde liegende Geschäft weiterhin im Rahmen der Erwartungen des Managements, auch wenn sich der Zeitpunkt bestimmter Geschäftsabschlüsse in das vierte Quartal verschoben hat. In der zweiten Hälfte des dritten Quartals nahmen einige Kunden Verhandlungen wieder auf, die sich in der ersten Jahreshälfte verzögert hatten, was das Management zuversichtlich für einen starken Abschluss des Geschäftsjahres stimmt. Talenthouse überprüft weiterhin die Betriebskosten, um sicherzustellen, dass die Ausgaben umsichtig getätigt werden, während das Wachstum vorangetrieben wird. Die Gesellschaft leitete im dritten Quartal Kostensenkungsmassnahmen im gesamten Unternehmen ein, einschließlich der Verringerung des Personalbestands um 25%, während sie auch weiterhin Synergien aus den Akquisitionen realisierte.

Das Unternehmen konnte weiterhin neue Einnahmequellen durch bestehende Kunden, wie Bacardi und die National Professional Basketball Association (NPBA), erschliessen. Diese wiederkehrenden Geschäfte zeigen die gute Zusammenarbeit mit mehreren Kunden, welche im Berichtszeitraum weitere Projekte bei Talenthouse angefragt haben. Talenthouse machte auch grosse Fortschritte bei seinen neuen Kundenbeziehungen und unterzeichnete im dritten Quartal spannende Projekte mit Trivago, Razorfish (WM-Videokampagne) und einigen anderen, wobei eine gesunde Mischung aus bestehenden und neuen Kunden das Wachstum antrieb.

Die Zahl der Kunden, die dem Unternehmen einen Jahresumsatz von mehr als 1 Mio. USD bescheren, ist in den letzten beiden Jahren erheblich gestiegen, und das Jahr 2022 stimmt die Geschäftsleitung zuversichtlich, dass diese Zahl weiterhin stark ansteigen wird.

Die Gesamtgrösse der kombinierten Talenthouse-Community ist auf über 19 Millionen Mitglieder angewachsen, was sie zu einer der grössten Kreativ-Communities der Welt macht. Das vierteljährliche Wachstum der Community stieg im dritten Quartal 2022 um 36% gegenüber dem zweiten Quartal, während das monatliche Wachstum der Community weiterhin die Erwartungen des Managements übertrifft.

Die Einnahmen von Coolabi stiegen im dritten Quartal 2022 im Vergleich zum dritten Quartal 2021 deutlich an, was auf die überdurchschnittliche Leistung des gesamten Unternehmens zurückzuführen ist. Die Buchtantiemen von Warriors stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %, während im Jahr 2022 bisher 7 neue Buchserien verkauft wurden, was einen bemerkenswerten Anstieg gegenüber den Vorjahren darstellt. Coolabi hat auch die Rechte für die Verfilmung der hart umkämpften "Improbable Tales of Baskerville Hall" erworben und wird gemeinsam mit seinem Partner Imagine Kids + Family eine Verfilmung der mehrbändigen Reihe entwickeln und produzieren. Coolabi hat allein für sein Spiel Warrior Cats über 2 Millionen Nutzer pro Monat auf Roblox und über 40 Millionen Aufrufe pro Monat auf YouTube.

TalentPlus

Gemeinsam mit seinen Partnern steht Talenthouse kurz vor dem Start seines Geschäftsbereichs Community Empowerment mit TalentPlus - einem Finanzdienst-leistungsangebot für seine kreative Community. Die Geschäftsleitung geht davon aus, dass dieses Angebot zukünftig einen erheblichen Umsatzbeitrag für Talenthouse leisten wird. Ein wichtiger Meilenstein in diesem Prozess war die Investition in Nerve (Anmerkung: Ad-hoc-Mitteilung vom 20. Oktober 2022), bei der das Unternehmen eine Vereinbarung unterzeichnete, in den nächsten 15 Monaten bis zu 7 Millionen US-Dollar in Form von Barmitteln und Aktien zu investieren, um sich an der Lösung von Nerve zu beteiligen bevor sie in diesem Jahr auf den US-Markt kommt. TalentPlus ist eine Lösung, die auf das Feedback der Talenthouse-Community reagiert, welche sich eine zuverlässigere und schnellere Auszahlungsmethode wünschte, und wird einen kostengünstigeren und effizienteren Prozess für die Community-Mitglieder schaffen. TalentPlus wird in diesem Jahr in den USA eingeführt und im Jahr 2023 in weitere Märkte expandieren.

Bilanz

Im dritten Quartal hat sich das Unternehmen um die Beschaffung von Finanzmitteln bemüht und prüft weiterhin Finanzierungsoptionen, nachdem im Berichtszeitraum bereits eine erhebliche Umwandlung bestimmter Altschulden in Eigenkapital vorgenommen wurde. Darüber hinaus hat Talenthouse im dritten Quartal 48% seiner kurzfristigen Verbindlichkeiten in langfristige Verbindlichkeiten umfinanziert, um seine Bilanz zu stärken.

Zum 30. September hatte das Unternehmen kurzfristige Verpflichtungen in Höhe von 25,1 Mio. USD. Mit dem Abschluss der Coolabi-Transaktion im Juli refinanzierte das Unternehmen bestehende Verkäuferdarlehen in Höhe von 30,4 Mio. USD in eine 5-Jahres-Kreditlinie. Darüber hinaus wandelte Talenthouse im 3. Quartal 7,4 Mio. USD an Schulden in Eigenkapital um. Der verbleibende Saldo von 25,1 Mio. USD zum 30. September besteht größtenteils aus Aktionärsdarlehen.

Die Geschäftsleitung wird das Unternehmen weiter vorantreiben und dabei eine strenge Kostenkontrolle beibehalten und das Umsatzwachstum stärken. Die Geschäftsleitung geht davon aus, dass sie zusätzliche Finanzmittel sichern wird, damit das Unternehmen in seine Wachstumsinitiativen investieren kann.

-Ende-

Über Talenthouse AG

Talenthouse AG ist ein Technologieplattform-Unternehmen, das mit der weltweit grössten Kreativ- Community mit über 19 Mio. Mitgliedern zusammenarbeitet, um hochwertige digitale Inhalte für zahlreiche weltweit tätige Grossunternehmen wie Netflix und die Universal Music Group zu produzieren. Talenthouse AG mit den Kreativplattformen Talenthouse, EyeEm, Ello, Creative Commission, Coolabi, Zooppa und Jovoto, nimmt bei der strukturellen Neuausrichtung der Content-Produktion eine Vorreiterrolle ein und nutzt dazu ein plattformbasiertes Geschäftsmodell, um Inhalte bereitzustellen, die bezüglich Umfang und Qualität mit der Konsumentennachfrage im digitalen Zeitalter Schritt halten können. Gleichzeitig bietet die Gesellschaft so noch mehr kreativen Köpfen Entwicklungschancen.

TalentPlus ist die Finanzdienstleistungssparte der Talenthouse AG und bietet Kreativen Finanzdienstleistungslösungen zur Unterstützung ihrer kreativen Arbeit. Die Gesellschaft ist in der Schweiz domiziliert und verfügt neben dem operativen Hauptsitz in London über Niederlassungen in Los Angeles, New York City, Berlin, Venedig und Peterborough. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.business.talenthouse.com ( http://www.business.talenthouse.com/ )

Börsenkotierung: SIX Swiss Exchange ( http://www.six-swiss-exchange.com ) Ticker-Symbol: THAG (CH) Valorennummer: 1 081 986

ISIN: CH0010819867 Kontakt: Talenthouse AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar, Switzerland

Talenthouse Kontakte:

Investor Relations:

Rohan Chitale - rohan@talenthouse.com

Medienstelle:

Brigitte Kaps - Brigitte@talenthouse.com

Phone +41 43 344 38 38 or Mob +41 79 289 2042

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 08, 2022 13:01 ET (18:01 GMT)