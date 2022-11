Zum Verschenken, Sammeln oder für den täglichen Genuss: Der neue Kalender enthält einige der besten europäischen Erzeugern und deckt den Rest des Jahres 2022 ab

LONDON, Nov. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Vorfeld der Weihnachts- und Geschenksaison hat Crurated, eine Blockchain- und mitgliedschaftsbasierte Wein-Community, einen neuen Fassauktionskalender für den Rest des Jahres 2022 veröffentlicht. Das Angebot umfasst einige der besten Winzer aus Frankreich und Italien und erweitert den Verkauf von Fassanteilen nach einer erfolgreichen ersten Runde von Auktionen. Das kürzlich angekündigte (https://www.globenewswire.com/news-release/2022/09/26/2522497/0/en/Crurated-Becomes-the-First-Blockchain-and-Member-Based-Wine-Community-to-Offer-Fractional-Barrel-Sales-Backed-by-NFT-Technology.html) Programm ermöglicht es den Mitgliedern von Crurated, Fassanteile zu kaufen, die durch Blockchain- und NFT-Technologie zertifiziert sind.



Das Angebot bietet den Käufern auch die Möglichkeit, Flaschenformate und Etiketten für den Empfänger oder sich selbst zu gestalten. Viele der Hersteller auf der Plattform stellen selten oder nie größere Flaschen her, obwohl Sammler und Käufer oft danach fragen. Mit den Fassanteilen können die Erzeuger nun die genaue Anzahl und Größe der benötigten Flaschen bestimmen. In vielen Fällen besteht die einzige Möglichkeit, größere Formate für die zu versteigernden Weine zu erhalten, ausschließlich über Crurated.

Die nächste Runde der Versteigerungen von Fassanteilen umfasst:

Domaine Gerorges Mugneret-Gibourg - 7.-13. November Vosne-Romanée "La Colombière" 2021 Chambolle-Musigny 1er Cru "Les Feusselottes" Cuvée Augustin 2021 Ruchottes-Chambertin Grand Cru 2021



Domaine Pierre Girardin - 14.-20. November Échezeaux Grand Cru 2021 Bonnes-Mares Grand Cru 2021 Griotte-Chambertin Grand Cru 2021 Richebourg Grand Cru 2021



Montevertine - 21.-27. November Le Pergole Torte 2020



Domaine Y. Clerget - 5.-11. Dezember Clos de Vougeot Grand Cru 2021 Volnay 1er Cru Clos du Verseuil 2021 Pommard 1er Cru Les Rugiens 2021



Domaine Hubert Lignier - 12.-18. Dezember Clos de la Roche Grand Cru Bio 2021 Morey Saint-Denis 1er Cru Vieilles Vignes Bio 2021 Morey-Saint-Denis Trilogie Bio 2021 Bourgogne Pinot Noir Grand Chaliot 2021



Domaine Bruno Colin - 19.-25. Dezember Corton-Charlemagne Grand Cru 2021



"Als wir mit dem Fassverkauf begannen, wussten wir, dass das, was wir unseren Mitgliedern anbieten, einzigartig ist. Wir wussten nicht, dass die Fässer so schnell ausverkauft sein würden, in einigen Fällen innerhalb von 24 Stunden", so Alfonso de Gaetano, Gründer von Crurated. "Unser Team freut sich, pünktlich zu den Feiertagen eine neue Reihe von Auktionen mit einigen der begehrtesten Weine Europas anzukündigen."

Über Crurated

Das im Jahr 2021 mit Schwerpunkt auf Frankreich und Italien gestartete Crurated ist eine mitgliedschaftsbasierte Wein-Community, die Weinkenner direkt mit Produzenten der Weltklasse zusammenbringen soll. Ein Team von Spezialisten bietet personalisierte Dienstleistungen und authentische Erfahrungen, während der nahtlose Logistikservice von Crurated Qualität und Herkunft dank sicherer Weinkellerlagerung und innovativer Blockchain-Technologie garantiert. Weitere Informationen zu Crurated finden Sie unter crurated.com.

Michael Volpatt

michael@larkinvolpatt.com (mailto:michael@larkinvolpatt.com)

415 994 8864

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ee03a3c2-35fd-4334-9adb-d2f8c7c2a7e9 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ee03a3c2-35fd-4334-9adb-d2f8c7c2a7e9)

Ein Video zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c848d052-fe03-4cdb-becd-c00e6a4cdb57 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c848d052-fe03-4cdb-becd-c00e6a4cdb57)