Die Analyse von Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) von börsengehandelten Aktienfonds (Exchange Traded Products, ETPs) mit Kryptowährungen als Basiswert ergab einen Anstieg der verwalteten Vermögenswerte (Assets Under Management, AUM) um 7,5 % im Oktober, was den Anstieg des Marktwerts der Kryptowährungen um 7 % im selben Zeitraum widerspiegelt.Laut Fineqia Research ist das Gesamtvolumen der 159 börsennotierten ETPs zwischen dem 1. Oktober und dem 1. November von 23,5 Mrd. USD auf 25,3 Mrd. USD gestiegen. Zu den ETPs gehören Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Notes (ETNs). Der Gesamtwert der Kryptowährungen stieg im Oktober um 7 % auf über eine Billion USD. Er bleibt jedoch weniger als halb so hoch wie sein Spitzenwert von 2,2 Billionen USD im Januar.Auf Jahresbasis (YTD) ist das verwaltete Vermögen von Krypto-ETPs um 57 % gesunken, ähnlich wie der Rückgang auf dem breiteren Kryptomarkt um 54 %. Trotz eines Anstiegs der Zahl der ETPs um 46 % auf 159 im Oktober gegenüber 109 im Januar lag ihr Gesamtvermögen bei 25,3 Milliarden USD im Vergleich zu 58,5 Milliarden USD im Januar. Der Preis von Bitcoin fiel um 56 %, während Etherum im Zeitraum von Januar bis Oktober 2022 um 57 % fiel."Der Preis von Kryptowährungen bleibt weiterhin der Maßstab", erklärte der Fineqia-CEO Bundeep Singh Rangar. "Er ist derzeit der einzige Treiber für die ETP-AUM-Werte, nicht etwa Kapitalzuflüsse oder neue Produktangebote."ETPs, die Bitcoin (BTC) halten, stiegen um 5 % auf 16,8 Milliarden USD gegenüber 16 Milliarden USD im Oktober. Das entspricht in etwa dem 7%igen Anstieg des BTC-Preises, der am 1. November etwa 20.600 USD erreichte, verglichen mit 19.300 USD einen Monat zuvor. ETPs mit alternativen Zahlungsmitteln stiegen um 4 % und solche mit einem Korb von Kryptowährungen um 8 %.Das verwaltete Vermögen von ETPs, die auf Ethereum (ETH) lauten, stieg mit 16 % am stärksten an und profitierte von dem Preisanstieg der Kryptowährung um 21 % von 1.300 auf fast 1.600 USD. Das von Fineqia verwaltete Vermögen stieg von 5,4 Milliarden USD auf 6,5 Milliarden USD.Alle Angaben sind in USD und alle Kryptowährungspreise stammen von CoinMarketCap.Alle AUM-Beträge von ETFs und ETPs wurden von der internen Forschungsabteilung von Fineqia aus öffentlich zugänglichen Quellen wie 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp., MorningStars, Inc. und TrackInSight SAS zusammengestellt.Informationen zu Fineqia International Inc.Fineqia (www.fineqia.com) ist ein börsennotiertes Unternehmen in Kanada (CSE: FNQ), den USA (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA). Der strategische Fokus von Fineqia liegt auf der Bereitstellung einer Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zur Unterstützung von Wertpapieremissionen und Verwaltung von Schuldverschreibungen. Fineqia baut derzeit sein alternatives Finanzgeschäft aus und verfügt aktuell weltweit über ein wachsendes Portfolio von Blockchain-, Fintech- und Kryptowährungstechnologieunternehmen.