R-LOGITECH meldet positive Neunmonatsergebnisse 2022



09.11.2022 / 10:00 CET/CEST

Monaco, 9. November 2022 - R-LOGITECH S.A.M., einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und damit verbundenen Logistikdienstleister im Rohstoffsektor, veröffentlicht heute die aktuellen Ergebnisse der ersten neun Monate 2022 für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 30. September 2022.



Finanzielle Highlights: Trotz der weltweiten Herausforderungen in der Lieferkette, des Inflationsdrucks, der anhaltenden COVID-19-bedingten Beschränkungen in China und des Krieges in der Ukraine freut sich R-LOGITECH, berichten zu können, dass Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten 2022 deutlich gestiegen sind: Die Umsatzerlöse stiegen um 38 % auf 862 Mio. Euro (Neunmonatszeitraum 2021: 626 Mio. Euro).

Das bereinigte EBITDA wuchs um 16 % auf 110 Mio. Euro (Neunmonatszeitraum 2021: 95 Mio. Euro). Operative Highlights: Als einer der führenden Betreiber von Hafeninfrastrukturen und Anbieter von ergänzenden Logistikdienstleistungen mit einer globalen Präsenz in mehr als 30 Ländern bietet R-LOGITECH seinen Kunden weltweit vertikal integrierte Lösungen an. Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 positive Ergebnisse erzielt, die sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessert haben. Die Ergebnisse für 2022 wurden durch starke Volumina bei verschiedenen Produkten in Europa und Afrika unterstützt und zeigen auch eine gute Entwicklung bei den spezialisierten Logistikdienstleistungen einschließlich Spedition.



Frédéric Platini, CEO von R-LOGITECH, erklärt: "Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung von R-LOGITECH in den ersten neun Monaten 2022, die die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells in schwierigen Zeiten zeigt."



Über die R-LOGITECH S.A.M.:

R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Anbieter von Logistikdienstleistungen im Rohstoffsektor. Die Hauptgeschäftsfelder der Gruppe sind Hafen- und Terminalmanagement sowie Speziallogistik.



Für weitere Informationen:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 89 8896906 25

linh.chung@better-orange.de



R-LOGITECH S.A.M.

Frédéric Platini

R-LOGITECH S.A.M.

+377 97 98 67 71

investorrelations@r-logitech.com

