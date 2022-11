Coupang (WKN: A2QQZ2) ist zugegebenermaßen keine uninteressante Aktie. Bill Gates hat mit seiner Stiftung investiert, auch ich habe die Aktie auf dem Radar. Sowie viele Investoren, die in den E-Commerce in Südkorea investieren wollen, einem der fortschrittlichsten Märkte, wenn es um das Thema Onlinehandel geht. Für einen Analysten ist Coupang die heiße Wette, die man besser kaufen sollte, noch bevor die Rallye in Zukunft einsetzt. Was hier dran ist? Das wollen wir uns im Folgenden ein kleines bisschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...