Kraft Heinz (WKN: A14TU4) ist eigentlich eine Buffett-Aktie, die jetzt besonders aufleben sollte. Lebensmittel sind ein zeitloses Geschäftsmodell, das in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gefragt ist. Ist die Inflation hoch, so dürften solche Konzerne mit einer gewissen Pricing-Power glänzen können. Doch haben die letzten Quartalszahlen gezeigt, dass die Aktie so ihre Schwierigkeiten damit hat. Zwar ist der Aktienkurs in Euro in diesem Jahr bereits um 20 % gestiegen. Trotzdem würde ich sagen: Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...