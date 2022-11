Bayer erzielte im 3. Quartal gute Ergebnisse und übertraf bei den wichtigsten Posten die Konsenswerte. Der Umsatz wurde weiterhin von steigenden Preisen und Währungseffekten getrieben, während Effizienzmaßnahmen die Rentabilität stützten. Nach dem guten Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten bekräftigte das Management die Prognose für 2022, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit Lieferkettenproblemen und steigenden Energiepreisen recht gut zurechtkommt. Wir stellen fest, dass die Stimmung für Bayer aufgrund von Bedenken im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup (Glyphosat) gelitten hat, was zu Unsicherheiten hinsichtlich der Haftung und steigenden Rechtskosten geführt hat. Jüngste Urteile zu Gunsten von Bayer haben dem Unternehmen jedoch eine bessere Verhandlungsposition für die 33.000 ungelösten Fälle gegeben. Daher könnte sich die Aufmerksamkeit wieder auf die soliden Fundamentaldaten, die guten Wachstumsaussichten und die attraktive Bewertung des Unternehmens richten. AlsterResearch bestätigt das Kaufen-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 80,00, was einem Aufwärtspotenzial von fast 55% gegenüber dem aktuellen Marktpreis entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Bayer%20AG





