Der Silberpreis hat sich in den vergangenen Tagen deutlich erholt. Dennoch: Die Silberanleger hatten in den vergangenen Monaten und Jahren wenig zu lachen. Das überrascht, sieht man sich die Entwicklung bei der London Bullion Market Association (LBMA) an. Die physischen Silberbestände in den Londoner Tresoren sind auf ein Rekordtief gefallen.Die Silberbestände sanken auf 26.502 Tonnen, was einem Rückgang von 2,2 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Der Wert der Bestände belief sich auf 16,3 ...

