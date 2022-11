Die R-LOGITECH S.A.M. hat in den ersten neun Monate 2022 ihre Umsatzerlöse um 38 % auf 862 Mio. Euro (9-Monatszeitraum 2021: 626 Mio. Euro) und das bereinigte EBITDA um 16 % auf 110 Mio. Euro (9-Monatszeitraum 2021: 95 Mio. Euro) steigern können - und das trotz der weltweiten Herausforderungen in der Lieferkette, des Inflationsdrucks, der anhaltenden COVID-19-bedingten Beschränkungen in China und des Krieges in ...

