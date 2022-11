DJ PTA-Adhoc: Vantage Towers AG: Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) - Ad hoc-Meldung Vantage Towers AG:

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Düsseldorf (pta019/09.11.2022/11:10) - * Der Hauptaktionär der Vantage Towers AG, Vodafone GmbH, und ein Konsortium aus Global Infrastructure Partners (" GIP ") und KKR (zusammen " GIP/KKR") schlossen eine Investmentvereinbarung ab, wonach diese ein Gemeinschaftsunternehmen (" Gemeinschaftsunternehmen") gegründet haben, das alle derzeit von Vodafone GmbH an Vantage Towers AG gehaltenen Aktien (81,7% des Grundkapitals) halten wird, vorbehaltlich verschiedener regulatorischer Freigaben. * Vantage Towers AG schließt in diesem Zusammenhang ein Business Combination Agreement mit Vodafone GmbH und GIP/KKR. * Das Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone GmbH und GIP/KKR kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Preis von EUR 32,00 je Vantage Towers-Aktie an (Bruttoangebotspreis inklusive Dividende).

Düsseldorf, den 9. November 2022. Die Vantage Towers AG (auch die " Gesellschaft" genannt), Vodafone GmbH und ein von GIP/KKR kontrolliertes deutsches Unternehmen sowie die Oak Holdings 2 GmbH (derzeit noch firmierend als Blitz D22-277 GmbH), ein zukünftig von Vodafone GmbH und GIP/KKR mittelbar gehaltenes Gemeinschaftsunternehmen, haben heute eine Vereinbarung über die Ausgestaltung der Zusammenarbeit (" Business Combination Agreement") in der neuen Gesellschafter-/Aktionärsstruktur unterzeichnet. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben dem Abschluss des Business Combination Agreements zugestimmt. Das Business Combination Agreement hat eine Laufzeit von zwölf Monaten.

Die Unterzeichnung des Business Combination Agreements folgt auf den Abschluss eines von der Vodafone Group Plc. in ihrer Eigenschaft als Konzernobergesellschaft und Vodafone GmbH als Hauptaktionärin der Gesellschaft initiierten und mit Unterstützung der Gesellschaft durchgeführten strukturierten Bieterprozesses. Im Verlauf dieses Bieterprozesses hat Vodafone Gespräche mit verschiedenen potenziellen Investoren geführt. Diese Gespräche mündeten heute im Abschluss einer Investmentvereinbarung zwischen Vodafone GmbH und GIP/KKR.

Das ebenfalls heute abgeschlossene Business Combination Agreement enthält unter anderem Regelungen in Bezug auf die Fortsetzung der Unternehmensstrategie, die angemessene Finanzierung, die zukünftige Ausgestaltung der Corporate Governance, die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den Fortbestand des Standorts Düsseldorf als Unternehmenssitz auch nach der mittelbaren Beteiligung von GIP/KKR.

In einem nächsten Schritt plant das Gemeinschaftsunternehmen die Veröffentlichung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der Gesellschaft. Der Bruttoangebotspreis wird sich auf EUR 32,00 je Vantage Towers-Aktie belaufen; dies entspricht der mit Vodafone GmbH vereinbarten Bewertung pro Vantage Towers-Aktie und einem Gesamtwert sämtlicher Vantage Towers-Aktien von rund EUR 16.185.032.480. Das angekündigte Angebot enthält eine Prämie von rund 19 % auf den von Bloomberg ermittelten volumengewichteten Durchschnittskurs der Vantage-Towers-Aktie der drei Monate vor Bekanntwerden der Verhandlungen mit GIP/KKR über eine mögliche Beteiligung. Das Angebot wird keine Mindestannahmequote vorsehen, aber unter dem Vorbehalt der Erteilung fusionskontrollrechtlicher und sonstiger regulatorischer Freigaben stehen.

Der Vorstand von Vantage Towers heißt das Übernahmeangebot auf Basis der derzeit bekannten Tatsachen willkommen und unterstützt es, vorbehaltlich der Prüfung der von der Bieterin noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage.

Die Angebotsunterlage wird von dem Gemeinschaftsunternehmen gemäß den Vorgaben des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich im Dezember 2022 veröffentlicht werden. Vorstand und Aufsichtsrat von Vantage Towers werden die Angebotsunterlage sorgfältig prüfen und eine begründete Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG dazu abgeben. Aus heutiger Sicht geht die Gesellschaft davon aus, dass beide Gremien den Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen werden.

Informationen zum Angebot werden auf der Website der Gesellschaft unter https://www.vantagetowers.com/de/investoren/ offentliches-ubernahmengebot-gip-kkr zugänglich gemacht werden.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt verschiedener regulatorischer Freigaben und wird für das 1. Halbjahr 2023 erwartet.

Die Gesellschaft erkennt an, dass das Gemeinschaftsunternehmen die Absicht verfolgt, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag gemäß §§ 291 ff AktG abzuschließen. Die Gesellschaft nimmt die Absicht des Gemeinschaftsunternehmen zur Kenntnis, bei Erreichen einer Beteiligung von 95% des Grundkapitals einen Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der Vantage Towers AG gemäß §§ 327a ff. des Aktiengesetzes durchzuführen.

