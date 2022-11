Yamana Gold Inc. hat mit Pan American Silver und Agnico Eagle Mines ein Arrangement-Agreement in Bezug auf das gemeinsame Angebot für Yamana abgeschlossen. Zudem hat der Yamana-Vorstand seine Empfehlung in Bezug auf das Arrangement und die Transaktion mit Gold Fields geändert und empfiehlt den Yamana-Aktionären nun einstimmig, gegen die Transaktion mit Gold Fields zu stimmen.



In Folge dieser Entwicklung hat Gold Fields die Vereinbarung gekündigt. Gemäß den Bedingungen sei Yamana verpflichtet, Gold Fields innerhalb von zwei Geschäftstagen ab dem Datum dieses Dokuments eine Kündigungsgebühr in Höhe von 300 Mio. US$ zu zahlen.



