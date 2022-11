Der DAX konnte am Vortag direkt weiter ansteigen, obwohl der Index stark überkauft ist. Dabei erobert der DAX auch den 200er-EMA im Tageschart im Bereich von 13.560 Punkten und ging fast direkt am Tageshoch bei 13.688 Punkten aus dem Handel. Im heutigen Handel zeigt sich der DAX im Bereich von 13.610 Punkten wieder tiefer. Im Wochenchart notiert der DAX aktuell direkt am 50er-EMA, der ebenfalls einen wichtigen Widerstand bildet. In den Vormonaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...