Können wir Anleger uns jetzt endlich auf eine Erholungsphase des deutschen Leitindizes freuen, nachdem er an der 200-Tage-Linie gekratzt hatte? Fundierte Einschätzung unseres Charttechnik-Experten Stefan Klotter (Bild).

Heute gibt der DAX wieder nach. Gestern feuerte sein Ausbruch über die 200-Tage-Linie bei 13.618 Zählern die Diskussion um eine Erholungsrallye an. Pustekuchen? Geht es jetzt wieder runter? Was ist da los?



Stefan Klotter, unser Charttechnik-Experte und FAST BREAK-Chefredakteur, antwortet: "Der DAX befindet sich seit Wochen in einer unnatürlichen Rallye, die nicht von Konjunkturaussichten oder Unternehmenszahlen getrieben wurde. Letztendlich wurde der Index durch die starken US-Indizes mit nach oben gehievt. Die US-Rallyes wiederum basierten stark auf einer politischen Indikation aufgrund der Midterm-Wahlen. Charttechnisch sind beim DAX die nächsten Tage richtungweisend. Doppel-Top mit Abprall an der 200 Tage-Linie und Downsidepotenzial bis 12.500 Punkte oder nachhaltige Überwindung der 200-Tage-Linie und Verlassen der neutralen Zone, um in ein bullisches Szenario zu münden. Dann wäre auch einer Jahresendrally Tür und Tor geöffnet."

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0008469008,DE0008467416,DE0009653386