FRANKFURT (Dow Jones)--Der Frühindikator der OECD weist weiterhin auf ein schwächeres Wachstum in den meisten großen Volkswirtschaften hin. Wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mitteilte, sank der Indikator im Oktober um 0,17 Prozent auf 98,4 Punkte. Im September hatte der Index um 0,20 Prozent, im August um 0,23 und im Juli um 0,28 Prozent nachgegeben.

"Die Wirtschaftstätigkeit wird durch hohe Inflation, steigende Zinsen und sinkende Aktienkurse belastet", erklärte die OECD. "Die Frühindikatoren liegen weiterhin unter dem Trend und lassen erwarten, dass das Wachstum in den USA, im Vereinigten Königreich und in Kanada sowie im gesamten Euro-Gebiet, einschließlich Deutschland, Frankreich und Italien, an Schwung verliert."

Der Frühindikator der OECD dient dazu, sehr früh Anzeichen für konjunkturelle Wenden festzustellen. Die OECD spricht davon, dass Wendepunkte relativ zum Trend sechs bis neun Monate vor der Änderung antizipiert werden sollen.

Der Frühindikator des Euroraums fiel im Oktober um 0,24 Prozent auf 98,0 Punkte, Deutschlands Indikator verringerte sich um 0,39 Prozent auf 97,9 Punkte und der US-Indikator um 0,11 Prozent auf 98,5 Punkte. Japans Indikator sank um 0,05 Prozent auf 100,3 Punkte und Chinas um 0,01 Prozent auf 98,7 Punkte.

November 09, 2022

