SLM SOLUTIONS BRINGT NEUE NXG XII 600E MIT ERWEITERTER 1,5 M Z-ACHSE AUF DEN MARKT: ERSTER AUFTRAG BESTÄTIGT

Das neue Produktionssystem erlaubt bereits installierten NXGs die Möglichkeit eines Updates.

SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder das "Unternehmen") kündigt ein neues Produkt an, die NXG XII 600E. Sie basiert auf der erfolgreichen NXG XII 600 und weist einen erweiterten Bauraum von 1,5 Metern in der Z-Achse auf. SLM hat seinen ersten Auftrag von der Concurrent Technologies Corporation (CTC) erhalten, dem Hauptauftragnehmer für ein Projekt des U.S. Air Force Research Laboratory (AFRL). AFRL finanzierte diese Arbeit, um die additive Fertigung für fortschrittliche DoD-Anwendungen zu nutzen.

Kunden, die die NXG XII 600 bereits installiert haben oder kurz davorstehen haben die Möglichkeit, ihr System aufzurüsten, um die Vorteile des erweiterten Bauraums

