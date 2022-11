Frankfurt/Main (ots) -Hätten Sie es gewusst? Durch Vibration und Druck, Temperatur und Bewegung um uns herum nehmen wir die Welt über unser größtes Sinnesorgan, die Haut, wahr. Das Fühlen ist nicht nur ein Sinn, sondern eine große Ansammlung vieler Sinnesreize. Diese Reize werden von Rezeptoren aufgenommen. Doch genauso wie wir spüren, dass jemand uns auf die Schulter tippt, muss unser Körper in jedem Moment fühlen, wo wir und unsere Gliedmaßen sich im Raum befinden. Ansonsten müssten wir konstant nachsehen, wo unsere Beine sind.Wie verarbeitet unser Gehirn die vielen verschiedenen Eindrücke zu bewussten Wahrnehmungen und Empfindungen? Dr. Mondino klärt auf.In den fünf animierten Videos erklärt der fiktive Wissenschaftler mit Hilfe seines agilen Gehirns die unterschiedlichen Sinne und ihre Besonderheiten in einfachen und originellen Animationen. Wie wir die Welt durch Tasten, Hören, Sehen und Riechen erfahren und warum wir nicht von der Vielzahl an Informationen überwältigt werden, die uns über 10.000 Geschmacksknospen im Mund konstant mitteilen, wird hier zusammengefasst.Die komplette Reihe "ALLE SINNE BEISAMMEN!" findet sich unter: https://www.ghst.de/gehirn/erforschen/dr-mondino/ und bei YouTube unter:- Geschmacksexplosion auf der Zunge - Dr. Mondino im Selbstversuch- Dr. Mondino und das Fühlen - Wie geht das?- Die Welt der Farben - Dr. Mondino sieht rot- Die Kunst des Hörens - Dr. Mondino ist ganz Ohr- Immer der Nase nach - Dr. Mondino und der GeruchssinnSeit 2017 veröffentlicht die Gemeinnützige Hertie-Stiftung in loser Folge animierte Erklärvideos mit der Kunstfigur Dr. Mondino, einem etwas besonderen Neurowissenschaftler, auf ihrem YouTube-Kanal. In jedem etwa zwei- bis dreiminütigen Videoclip wird ein Thema behandelt und die entsprechenden komplexen Abläufe im Gehirn unterhaltsam und leicht verständlich erklärt. Das macht nicht nur Spaß, sondern es prägen sich wissenswerte Fakten über das Gehirn spielend ein. Die Stiftung verfolgt damit das Ziel, in ihrem Leitthema Gehirn erforschen Informationen rund um das Gehirn einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln.Auch in ihrem Blog Hirn und weg (https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/) und dem Instagram-Kanal @neuro.logisch bereitet die Stiftung aktuelle Fakten und Erkenntnisse rund um das Gehirn, seiner Funktionsweise und Erkrankungen allgemeinverständlich auf.Über die Gemeinnützige Hertie-StiftungDie Arbeit der Hertie-Stiftung konzentriert sich auf zwei Leitthemen: Gehirn erforschen und Demokratie stärken. Die Projekte der Stiftung setzen modellhafte Impulse innerhalb dieser Themen. Im Fokus stehen dabei immer der Mensch und die konkrete Verbesserung seiner Lebensbedingungen. Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung wurde 1974 von den Erben des Kaufhausinhabers Georg Karg ins Leben gerufen und ist heute eine der größten weltanschaulich unabhängigen und unternehmerisch ungebundenen Stiftungen in Deutschland. www.ghst.dePressekontakt:Julia IhmelsKommunikationGemeinnützige Hertie-StiftungGrüneburgweg 10560323 FrankfurtTel. +49 69 660 756 - 162ihmelsj@ghst.dewww.ghst.deOriginal-Content von: Gemeinnützige Hertie-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9400/5365501